Эксперт: К играм Британии вокруг Украины стоит относиться крайне серьёзно
Москва, 2 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Британия обладает амбициями, и если даже она и не способна вернуться в клуб глобальных геополитических игроков, то ей вполне по силам устроить геополитический пожар. Об этом 2 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.
«Британская игра на Украине и в Польше — самый серьезный вызов международной безопасности, прямая угроза как для России, так и для и Европы», — заявил эксперт.
По мнению политолога, Британия ради сохранения своего доминирующего положения спровоцировала «две самые кровавые войны в истории человечества — Первую и Вторую мировую».
Лондон, по мнению эксперта, может попытаться воспользоваться шансом вернуться в клуб глобальных игроков, спровоцировав с этой целью глобальный кризис.
«Польша и Украина для этого прекрасные инструменты. Если, используя нагнетаемую Штатами военную истерию вокруг Украины, Британия сможет подлить керосинчика и поднести спичку, то в проигрыше окажутся все — Россия, Евросоюз, Штаты», — полагает Шишкин.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о построении особых отношений с Великобританией.