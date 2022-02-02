Москва, 2 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Британия обладает амбициями, и если даже она и не способна вернуться в клуб глобальных геополитических игроков, то ей вполне по силам устроить геополитический пожар. Об этом 2 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Британская игра на Украине и в Польше — самый серьезный вызов международной безопасности, прямая угроза как для России, так и для и Европы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Британия ради сохранения своего доминирующего положения спровоцировала «две самые кровавые войны в истории человечества — Первую и Вторую мировую».

Лондон, по мнению эксперта, может попытаться воспользоваться шансом вернуться в клуб глобальных игроков, спровоцировав с этой целью глобальный кризис.

«Польша и Украина для этого прекрасные инструменты. Если, используя нагнетаемую Штатами военную истерию вокруг Украины, Британия сможет подлить керосинчика и поднести спичку, то в проигрыше окажутся все — Россия, Евросоюз, Штаты», — полагает Шишкин.

Игорь Шишкин «Когда-то Сталин назвал Черчилля «поджигателем войны». Это говорилось не только о конкретном британском политике. Это предельно четкая характеристика сути всей британской политики. Соответственно, к британским инициативам следует относится со всей серьезностью и не убаюкивать себя тем, что Британия уже не та и сил для возвращения на глобальный уровень у нее нет. Вернуться на роль мирового гегемона она может и не сможет, но спровоцировать серьезнейшие международные кризисы — еще как сможет».

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о построении особых отношений с Великобританией.