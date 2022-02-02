Москва, , 15:20 — REGNUM Угроза нападения бездомных собак на людей присутствует даже на территории столичного региона. Об этом 2 февраля заявил президент Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимир Уражевский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собаки Tololo.ru

По словам общественника, всего в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД) бесчинствуют стаи собак, которые держат в страхе местное население.

«Люди сегодня из домов не могу выйти. У нас родственники живут в двух километрах от МКАД. Знаете, с чего начинается деревенский чат — кто идет в школу, и кто может захватить ребенка, потому что три стаи собак набрасываются, и в каком курятнике убили всех кур, гусей и уток. Потому что на промзоне живет три стаи собак, которые убивают все, что движется», — сказал Уражевский.

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