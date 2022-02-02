Саратов, , 15:18 — REGNUM Темпы строительства дома на 200 квартир для врачей новой инфекционной больницы 2 февраля раскритиковал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Первые шесть подъездов строители должны сдать этой весной, однако работы идут на четырех секциях, на оставшихся подъездах готово только основание.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Возведение дома осуществляют в два этапа. Весной предстоит закончить строительство первой очереди.

«Впервые за региональные ресурсы мы строим дом для врачей. Чтобы уложиться в срок, на стройке всё должно кипеть, пока позволяет теплая погода, а у вас на двух подъездах даже не началась кирпичная кладка. На объекте должно работать не менее 100 человек, а сейчас — всего 85. Подход надо изменить, параллельно со строительством вести отделку, а весной завершить благоустройство», — заявил губернатор.

Подрядчик заверил, что с сегодняшнего дня усилят работу на отстающих секциях, планируется привлечь дополнительную бригаду. Контролировать исполнение «дорожной карты» поручено зампреду Александру Соловьеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в саратовскую новую инфекционную больницу доставили первых пациентов. Стационар рассчитан на 400 мест, однако при необходимости здесь можно разместить более 1 тыс. человек.

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