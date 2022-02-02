Саратов, 2 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Темпы строительства дома на 200 квартир для врачей новой инфекционной больницы 2 февраля раскритиковал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Первые шесть подъездов строители должны сдать этой весной, однако работы идут на четырех секциях, на оставшихся подъездах готово только основание.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Возведение дома осуществляют в два этапа. Весной предстоит закончить строительство первой очереди.

«Впервые за региональные ресурсы мы строим дом для врачей. Чтобы уложиться в срок, на стройке всё должно кипеть, пока позволяет теплая погода, а у вас на двух подъездах даже не началась кирпичная кладка. На объекте должно работать не менее 100 человек, а сейчас — всего 85. Подход надо изменить, параллельно со строительством вести отделку, а весной завершить благоустройство», — заявил губернатор.

Подрядчик заверил, что с сегодняшнего дня усилят работу на отстающих секциях, планируется привлечь дополнительную бригаду. Контролировать исполнение «дорожной карты» поручено зампреду Александру Соловьеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в саратовскую новую инфекционную больницу доставили первых пациентов. Стационар рассчитан на 400 мест, однако при необходимости здесь можно разместить более 1 тыс. человек.

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