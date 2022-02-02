Бухарест, 2 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Румынский Национальный совет по борьбе с дискриминацией оштрафовал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску за расистские высказывания в адрес цыганского населения страны. Об этом 2 февраля сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, в одном из своих публичных выступлений в январе нынешнего года Т. Бэсеску обвинил местных цыган в причастности к росту уличной преступности и распространению наркотических средств.

Сумма штрафа составила 5000 леев ($1143).

Решение предусматривает возможность обжалования взыскания в судебном порядке.