Бывший президент Румынии оштрафован за расистские высказывания
Бухарест, 2 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Румынский Национальный совет по борьбе с дискриминацией оштрафовал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску за расистские высказывания в адрес цыганского населения страны. Об этом 2 февраля сообщила бухарестская газета Jurnalul.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Румынии
Согласно официальной информации, в одном из своих публичных выступлений в январе нынешнего года Т. Бэсеску обвинил местных цыган в причастности к росту уличной преступности и распространению наркотических средств.
Сумма штрафа составила 5000 леев ($1143).
Решение предусматривает возможность обжалования взыскания в судебном порядке.