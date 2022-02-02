София, 2 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Крупная региональная медицинская лаборатория в Враце (Северо-Западная Болгария) была закрыта из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом 2 февраля сообщает БТВ.

Admoblkaluga.ru Медицинская лаборатория

По некоторым данным, неизвестный отправил на полицейскую «горячую линию» СМС-сообщение и заявил о том, что в корпусе лаборатории находится бомба с часовым механизмом.

По указанному адресу срочно выехали несколько нарядов правоохранителей, а также кинологи и взрывотехники. Из здания медучреждения эвакуированы сотни человек.

Одновременно ведутся поиски лица, отправившего сообщение. За ложную информацию ему грозит до 3-х лет тюремного заключения.