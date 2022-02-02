Барселона, Испания, 2 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Arsenal.com Пьер-Эмерик Обамеянг

Отмечается, что контракт рассчитан до лета 2025 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере €100 млн.

Ранее лондонский «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с Обамеянгом по обоюдному согласию сторон. В результате 32-летний форвард присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента.