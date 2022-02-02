Тюмень, 2 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 475 ковидных пациентов, 161 госпитализирован с COVID-19. Об этом 2 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 2 февраля коронавирус выявили у 1895 тюменцев. Это на 684 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 февраля коронавирус выявили у 104 703 человека, выздоровели 85 912 пациента, скончались 3747 (на семь человек больше, чем днём ранее).