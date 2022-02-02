Реюньон, Франция, 2 февраля 2022, 15:00 — REGNUM Регион Франции Реюньон готовится к циклону «Бацирай», который в настоящее время находится в 285 км от побережья заморского департамента страны, сообщает Le Figaro.
В Реюньоне объявлен «красный» уровень погодной опасности.
Сильный тропический циклон «Бацирай» находится в 285 км от побережья Франции. Ухудшение погодных условий, как ожидается, произойдет вечером 2 февраля и продлится в течение 3 февраля.
Чтобы защитить себя, население Реюньона должно «ни при каких обстоятельствах не выходить на улицу после 19:00».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне поездки в Норд и Па-де-Кале президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью La Voix du Nord.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: «Я буду президентом до конца»