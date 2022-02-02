Реюньон, Франция, 2 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Регион Франции Реюньон готовится к циклону «Бацирай», который в настоящее время находится в 285 км от побережья заморского департамента страны, сообщает Le Figaro.

Nasa.gov Циклон

В Реюньоне объявлен «красный» уровень погодной опасности.

Сильный тропический циклон «Бацирай» находится в 285 км от побережья Франции. Ухудшение погодных условий, как ожидается, произойдет вечером 2 февраля и продлится в течение 3 февраля.

Чтобы защитить себя, население Реюньона должно «ни при каких обстоятельствах не выходить на улицу после 19:00».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне поездки в Норд и Па-де-Кале президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью La Voix du Nord.