Лондон, 2 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Британская дипломатия, как и разведданные из Великобритании, не заслуживают доверия. Об этом в интервью для британского телеканала Sky News заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Дипломат сомневается и в способности Лондона способствовать снижению напряжённости в ситуации вокруг Украины.

«Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не верим британской дипломатии. Я думаю, что за последние годы британская дипломатия показала, что она абсолютно бесполезна», — подчеркнул Полянский.

По его словам, несмотря на то, что среди британских дипломатов у него много хороших друзей, «на самом деле [у них] нет результата, которым можно похвастаться».

Что касаются данных разведки США и Великобритании относительно концентрации российских войск на границе с Украиной, они также не заслуживают доверия.

«Сейчас они говорят, что уже 130 тыс. Я вижу, что уровень «инфляции» очень высокий в эти дни, вчера речь шла про 100 тыс. [военнослужащих], — добавил российский дипломат. — Я не знаю, откуда они берут эти цифры. У нас нет никакого доверия к разведывательным данным из США и Великобритании».

Полянский добавил, что те же самые разведки «утверждали, что Саддам Хусейн владеет оружием массового уничтожения».

«Истерия не прекращается, она существует в головах западных политиков, а не на местах», — подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении в ходе предстоящего телефонного разговора призвать президента России Владимира Путина ослабить напряжённость на российско-украинской границе. По его словам, абсолютной катастрофой для мира и в первую очередь для России обернётся «любое вторжение на Украину» за пределы территорий, которые РФ «уже захватила» в 2014 году.