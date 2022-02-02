Москва, 2 февраля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В целом очередное наступление «удаленки» в России бизнес, в большинстве своем, встречает подготовленным, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Удаленная работа

«За два года пандемии многие компании настроили процессы так, что «удаленка» в принципе не проблема. При этом и технологический стек сейчас позволяет сохранять эффективность рабочих процессов на дистанте: чаты, видеозвонки, электронный документооборот, таск-менеджеры.

О готовности бизнеса к дистанту говорит еще и факт увеличения числа удаленных вакансий: в 2021 году, по данным HH.ru количество вакансий на удаленке в среднем росло на 15% в месяц. И работники также относятся к удаленке достаточно позитивно.

Более чем половине работающих россиян удобно трудиться удаленно (64%), по данным ВЦИОМ. При этом, понятно, что эффективность удаленного сотрудника зависит от самого сотрудника и от того, как эффективно выстроены процессы внутри компании.

Но в целом, исследования показывают, что производительность удаленных сотрудников не падает. Например, 94% опрошенных Mercer респондентов утверждают, что после перехода на удалёнку их продуктивность возросла или осталась на прежнем уровне.

Но понятно, что такой подход к организации работы возможен далеко не везде. Если в IT-компаниях, финансах и других «интеллектуальных» сферах, перевод проходит достаточно безболезненно и, скорее всего, они и будут выполнять требования Минтруда, то на производствах, общепите, ритейле, в услугах уйти на «удаленку» — значит полностью прекратить операционную деятельность.

Поэтому в предложении Минтруда и есть формулировка «по возможности». Так, благодаря этой формулировке все будет примерно также как и сейчас. Удаленно будут трудиться там, где это возможно. Сколько?

Столько, сколько потребует эпидемиологическая обстановка. Но серьезного влияния на экономику это не возымеет. Мы все-таки не про локдаун говорим. Да и зарплаты поменяться тоже не должны. По букве обновленного ТК РФ, перевод на удаленную работу не может быть поводом для снижения заработной платы.

А вот рынок труда, продолжит перестраиваться, с ростом популярности удаленки. Будет появляться больше удаленных вакансий, активнее будут идти процессы цифровой миграции. Будет укрепляться тренд на «аренду» кадров или аутстаффинг, во главе которой встанут платформы агрегаторы.

Такая уберизация кадров позволит закрывать текущие бизнес-задачи, без лишних издержек. А вместе с этим гарантировано и будет расти число самозанятых — это одна из самых удобных форм оформления для краткосрочных работ сейчас», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM Минтруд России выпустил рекомендации для работодателей перевести максимальное число сотрудников на дистанционный формат работы.

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