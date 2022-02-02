Терновский район, Воронежская область, , 14:57 — REGNUM Причины гибели 13-летнего мальчика устанавливаются в Терновском районе Воронежской области, сообщили 2 февраля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Тело мальчика без признаков жизни было обнаружено около одного из домов в селе Кисельное Терновского района. Внешневидимых повреждений на теле мальчика не найдено. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия работают следователи. Будет назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти.