Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» не поддерживают создание парламентской комиссии для расследования жалоб бывшего президента страны Михаила Саакашвили на «пытки». Об этом 2 февраля заявил журналистами депутат от «Граждан» Алеко Элисашвили.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Преувеличено и раздуто, будто Михаила Саакашвили пытали и истязали. Мы не поддержим создание комиссии и не будем участвовать в ее работе», — сказал народный избранник.

Он отметил, что насильственный перевод экс-президента из одной тюрьмы в другую не является пытками. Элисашвили также заявил, что есть более важные проблемы, по которым следует создать парламентские комиссии: безработица, бедность и отток населения.

Напомним, депутаты основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» 1 февраля прекратили бойкот парламента Грузии и начали в нём работать. Они заявили, что намерены создать комиссию, которая будет расследовать жалобы Саакашвили на содержание в тюрьме. Экс-президент заявляет, что подвергался «пыткам», когда его несли за руки и за ноги в камеру.

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