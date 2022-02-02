* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повторно открыло хирургический центр детской больницы Индиры Ганди в Кабуле. Центр был запущен в эксплуатацию около полутора лет назад главой минздрава предыдущего правительства.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», заместитель министра здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Бари Омар заявил на церемонии открытия центра, что детям, нуждающиеся в операции на сердце, нет необходимости выезжать на лечение за рубеж, и они могут быть прооперированы в Афганистане.

Он назвал открытие центра крупным достижением в деле повышения качества медицинских услуг.

Министерство здравоохранения заявило, что отделение кардиохирургии детской больницы Индиры Ганди было создано при финансовом и техническом содействии Италии в 2018 году и «в настоящее время повторно введено в эксплуатацию после решения существовавших проблем».

Центр был впервые введен в эксплуатацию в декабре 2020 года Ахмадом Джавадом Османи, исполняющим обязанности министра здравоохранения предыдущего правительства. Министерством здравоохранения в то время было объявлено, что это первый государственный кардиохирургический центр для детей.