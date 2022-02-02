Казань, 2 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев перешёл в аренду в самарские «Крылья Советов». Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба «Рубина».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22 и включает в себя право выкупа игрока.

Напомним, Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он перешёл «Рубина». В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.