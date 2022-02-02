Уфа, 2 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. 53 молодых специалиста в сфере сельского хозяйства получат господдержку в рамках программы по поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР Кубанские аграрии

Сообщается, что в министерстве сельского хозяйства республики завершили отбор получателей государственной поддержки в рамках этой программы. В конкурсе участвовали 78 молодых специалистов сельского хозяйства, при этом отбор прошли 53 специалиста, работающих на предприятиях агрокомплекса Башкирии.

Отмечается, что в течение недели они получат по 500 тысяч рублей «подъемных» из средств республиканского бюджета. При этом общая сумма государственной поддержки составила 30,7 млн рублей (с учетом НДФЛ).

«Сельское хозяйство республики, которое с каждым годом становится все более технически и технологически оснащенным, нуждается в квалифицированных специалистах. К сожалению, тенденцию оттока молодежи из сел в города остановить сложно. Нам в решение этого вопроса очень сильно помогает региональная программа поддержки кадрового потенциала АПК», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Так, «подъемные» получат 12 молодых специалистов со средним профессиональным образованием и 41 молодой специалист с высшим образованием. Возраст самого молодого специалиста, который удостоен господдержки, 20 лет, самому старшему — 35 лет.