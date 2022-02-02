Москва, , 14:46 — REGNUM Рекомендацию Минтруда РФ перевести максимальное число сотрудников на дистанционный формат работы. следует воспринимать скорее как формализацию уже запустившихся в связи с очередной волной заболеваемости процессов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по персоналу HRD КРОС Дмитрий Дударев.

Дистанционная работа edar

«На сегодняшний день это тот подход, который дает возможность за счет снижения нагрузки в отраслях, где процессы по переводу на удаленку давно отлажены, обойтись без введения масштабных ограничений там, где они могут критически повлиять на бизнес, например, на работу торговых центров, ресторанов и других общественных мест.

Мы живем в условиях пандемии без малого два года, и каждая компания уже смогла отработать свой алгоритм действий в случае роста числа заболевших в стране в целом и в компаниях в частности.

В последние две недели статистика снова пошла вверх, и многие работодатели самостоятельно уже начали переводить на удаленку тех сотрудников, чье постоянное присутствие на рабочем месте не обязательно.

Эти бизнес-процессы уже вполне отработаны и мало влияют на положение бизнеса, за исключением отраслей, связанных с организацией очных мероприятий, например.

Так, например, коммуникационный бизнес и отрасли, связанные с креативной индустрией, аналитической деятельностью и т. д. не просто одни из первых адаптировались к новым реалиям, но уже и окупили вложение определенных средства в ИТ инфраструктуру для безболезненного перехода на гибридный график работы без потери эффективности бизнес-процессов.

Но и федеральные и региональные органы власти также в штатном режиме выпускают локальные нормативные акты о дистанционном формате работе: на удаленку уходят школы, университеты и сами чиновники. И в этих областях также уже есть протестированные инструменты и площадки для дистанционной работы.

Такие рекомендательные и пока не строгие меры оказывают косвенное влияние на экономику: например, рестораны уже заявили о снижении потока клиентов из-за снижения очного формата посещения офисными сотрудниками.

Но это скорее эффект от роста заболеваемости в целом, и он неизбежен в условиях пандемии даже если бы ограничений не вводилось вовсе. При этом пока меры носят такой характер у этого бизнеса остается поле для маневрирования и разных форматов работы (к примеру часть заведений временно переориентируют бизнес-ланчи и завтраки в доставку в бо́льших объемах, чем позволяли посадочные места, однако сохраняя очный формат на досуговое время).

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах видно, что и властям, и бизнесу удалось найти некий баланс между нагрузкой на систему здравоохранения и давлением на экономику, поэтому хочется надеяться, что омикрон не станет причиной глубокого кризиса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ рекомендовал работодателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников.

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