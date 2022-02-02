Москва, 2 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Рекомендацию Минтруда РФ перевести максимальное число сотрудников на дистанционный формат работы. следует воспринимать скорее как формализацию уже запустившихся в связи с очередной волной заболеваемости процессов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

edar Дистанционная работа

«На сегодняшний день это тот подход, который дает возможность за счет снижения нагрузки в отраслях, где процессы по переводу на удаленку давно отлажены, обойтись без введения масштабных ограничений там, где они могут критично повлиять на бизнес, например, на работу торговых центров, ресторанов и других общественных мест.

Мы живем в условиях пандемии без малого два года, и каждая компания уже смогла отработать свой алгоритм действий в случае роста числа заболевших в стране в целом и в компаниях в частности.

В последние две недели статистика снова пошла вверх, и многие работодатели самостоятельно уже начали переводить на удаленку тех сотрудников, чье постоянное присутствие на рабочем месте не обязательно.

Эти бизнес-процессы уже вполне отработаны и мало влияют на положение бизнеса, за исключением отраслей, связанных с организацией очных мероприятий, например.

Так, например, коммуникационный бизнес и отрасли, связанные с креативной индустрией, аналитической деятельностью и т. д. не просто одни из первых адаптировались к новым реалиям, но уже и окупили вложение определенных средства в ИТ инфраструктуру для безболезненного перехода на гибридный график работы без потери эффективности бизнес-процессов.

Но и федеральные и региональные органы власти также в штатном режиме выпускают локальные нормативные акты о дистанционном формате работе: на удаленку уходят школы, университеты и сами чиновники. И в этих областях также уже есть протестированные инструменты и площадки для дистанционной работы.

Такие рекомендательные и пока не строгие меры оказывают косвенное влияние на экономику: например, рестораны уже заявили о снижении потока клиентов из-за снижения очного формата посещения офисными сотрудниками.

Но это скорее эффект от роста заболеваемости в целом, и он неизбежен в условиях пандемии даже если бы ограничений не вводилось вовсе. При этом пока меры носят такой характер у этого бизнеса остается поле для маневрирования и разных форматов работы (к примеру часть заведений временно переориентируют бизнес-ланчи и завтраки в доставку в бо́льших объемах, чем позволяли посадочные места, однако сохраняя очный формат на досуговое время).

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах видно, что и властям, и бизнесу удалось найти некий баланс между нагрузкой на систему здравоохранения и давлением на экономику, поэтому хочется надеяться, что омикрон не станет причиной глубокого кризиса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ рекомендовал работодателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников.

Читайте также: Минтруд РФ рекомендует отправить на «удалёнку» как можно больше работающих