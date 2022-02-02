Москва, , 14:46 — REGNUM В Москве по программе реновации сдали в эксплуатацию 182 дома, сообщили 2 февраля в комплексе градостроительной политики столицы.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

151 новостройка уже отдана под заселение, рассказал вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

«В работе находится более 6 млн кв. метров жилья: строятся дома площадью 2,6 млн «квадратов» и еще 205 новостроек площадью 3,7 млн кв. метров проектируются», — пояснил он.

Кроме того, сообщается, что по программе реновации расселено 160 старых зданий, 83 из них уже демонтированы по технологии «умного сноса».