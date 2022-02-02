Стокгольм, , 14:49 — REGNUM Согласно недавнему отчету отраслевой ассоциации Livsmedelsföretagen, затраты на сырье, упаковку и топливо выросли до рекордных значений в последнем квартале прошлого года. И теперь аналитики предрекают, что цены на продукты питания в Швеции вырастут на три процента в течение последующих одиннадцати месяцев. Об этом 2 февраля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

В свою очередь Эрик Гланс, исследователь из Национального института экономических исследований, считает, что шведы все же могут парировать рост цен, изменив свою потребительскую стратегию.

«Смотрите, это зависит от того, в каком магазине вы закупаете продукты; покупаете ли вы продукты, когда для этого подходящий сезон; покупаете ли вы различные крупы и сухие товары, которые, как правило, дешевле … Так что измените свои потребительские привычки, начните есть вегетарианскую пищу, ну и все в таком духе», — поделился экономист.

Гланс также отметил, что рост цен на продовольствие в Швеции в 2023 году, по его оценкам, составит те же 3%, что и в 2022.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции цены на продукты в 2021 году выросли на 0,5%