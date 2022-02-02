Стокгольм, , 14:47 — REGNUM 1 февраля стало известно, что епископ Церкви Швеции Томас Петерссон был отстранен от своей должности из-за его внебрачных связей с одной из сотрудниц. В свою очередь глава Церкви Швеции архиепископ Антье Якелен считает, что Петерссон своим поведением сам довел дело до своего отстранения. Об этом она рассказала в интервью телеканалу SVT.

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«Церковь должна проповедовать милосердие и прощение. Разве это не относится к тем эпископам, которые оступились?» — спросила ведущая.

«Конечно, относится. Но признак милосердия и прощения заключается в том, что человек должен принимать на себя ответственность за то, что он сделал, и попытаться исправить ситуацию. Прощение, если можно так, конечно, сказать, не является заметание проблемы под ковер, а, наоборот, это ответственность за свои поступки. Да, людям присуще ошибаться, но и исправлять свои ошибки тоже присуще … А данный случай супружеской измены все же стоит понимать в контексте всего, что происходило», — ответила архиепископ.

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