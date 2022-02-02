Санкт-Петербург, 19 мая, 2005, 16:30 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении одобрило закон "О внесении изменений и дополнений в закон Санкт-Петербурга "О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности". За принятие закона высказалось 42 депутата, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Приоритетом в данном законопроекте стала поддержка предприятий, занимающихся узкоспециализированным производством, оказанием бытовых услуг, а также комиссионная торговля (кроме антиквариата, компьютеров и средств связи).

Напомним, 1 января 2004 года вступил в силу "О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход...". Однако данный законопроект не учитывал территориальную специфику и рентабельность различных видов деятельности. Отсутствовали юридическая проработка и экономическое обоснование закона.