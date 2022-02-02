Белгород, 2 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Электронный сборник рецептов уникальных вареников из муниципалитетов Белгородской области опубликован на портале «Культурный регион», сообщает 2 февраля пресс-служба правительства региона.

Https://bel.cultreg.ru Вареники

На сайте собрали варианты 20 районов и городских округов. Это именно те рецепты, которые муниципалитеты представляли на V фестивале вареников в январе 2022 года в Белгороде. Пользователи узнают историю фирменного угощения, подробное описание приготовления теста и начинок.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный фестиваль стал крупнейшим в мире — организаторы приготовили и раздали горожанам более 60 тысяч вареников, достижение подтвердило международное агентство фиксации рекордов Interrecord.