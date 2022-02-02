Владикавказ, 2 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлен факт хищения электроэнергии на сумму 2,4 млн рублей. В нем уличили двоих местных жителей, которые организовали незаконную работу майнинг-фермы. Против них возбудили уголовное дело о причинении ущерба собственнику имущества — ПАО «Россети Северного Кавказа», сообщили 2 февраля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Из подробностей расследования известно, что в январе 2020 года злоумышленники устроили производство криптовалюты, арендовав жилой дом в поселке Заводской. Они установили в съемном помещении необходимое оборудование и незаконно подключились к электросетям.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд г. Владикавказа. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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