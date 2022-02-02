Екатеринбург, 2 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге директора одного из предприятий осудили за подкуп в значительном, крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд

В течение двух лет, с 2017 по 2019 годы мужчина получил более 5 млн рублей от представителей транспортных организаций. Мужчина обещал направлять им заявки на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов.

Суд признал директора предприятия виновным в совершении преступления. Мужчина лишится свободы на три года и три месяца. Кроме того, свердловчанин выплатит штраф в размере 7,5 млн рублей. Ему также запретят заниматься определенными видами деятельности сроком на три года и семь месяцев.