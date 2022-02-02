Таиз, Йемен, 2 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, атаковали позиции повстанцев-хуситов в Йемене. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление коалиции.

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По последним данным, за 1−2 февраля было проведено 17 операций против хуситов в провинциях Мариб и Таиз.

Отмечается, что в результате ударов в Марибе и Таизе было уничтожено 17 транспортных средств повстанцев. На юге провинции Мариб самолет коалиции уничтожил склад боеприпасов и стоянку военной техники повстанцев.

В результате другого удара коалиции южнее города Таиз были убиты 15 хуситов.