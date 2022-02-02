Далматово, Курганская область, , 14:40 — REGNUM В курганском городе Далматово местные власти намерены убрать с площади могилу героя Гражданской войны Станислава Рукманиса. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Памятник Станиславу Рукманису в городе Далматово Musey.dalmatovo.ru

Перенос останков участника Гражданской войны с Успенской площади в Далматово якобы необходим для реконструкции центральной части города.

«Люди, которые к нам обращаются, говорят: «Это кощунство. Могила расположена на площади, где проходят праздники общегородские: Новый год, 8 марта, детские праздники…», — пояснила изданию идею переноса специалист Далматовской районной администрации Наталья Татар.

Меж тем могила Станислава Рукманиса находится в перечне памятников регионального значения Курганской области. В районной администрации пояснили, что памятником является лишь захоронение, но не обелиск. Отмечается, что после 6 февраля 2022 года будет собрана по поводу переноса памятника некая общественная комиссия.

Впрочем, как отметили местные власти, итоговое решение о перезахоронении останков героя Гражданской войны Станислава Рукманиса можно принять только по результатам проведения проектных работ, по проведению историко-культурной экспертизы и согласования с Минкультом РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Курганской области намерены развивать инфраструктуру города Далматово, как исторической и туристической «визитной карточки» региона.

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