2 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Оказавшиеся в заложниках у новых собственников жильцы бывших ведомственных общежитий завода имени Лихачева десятилетиями пытаются доказать свое право на занимаемую площадь. Общежития подвергаются липовым приватизациям, суды не признают законных прав жильцов на социальный наем. Отчаявшиеся люди противостоят попыткам выселить их в никуда

Игорь Свирин, , 19:43 — REGNUM В свое время Сергей Собянин, рассказывая о том, как Москва заработает на реновации промзоны «ЗИЛ» миллиард долларов, ни словом не обмолвился о судьбе жильцов заводских общежитий. Такая избирательность неудивительна: приватизировали ЗИЛ во времена Ельцина — Лужкова, тогда же, вопреки российскому законодательству, передали в частную собственность ведомственные общежития вместе с проживающими в них людьми. Может показаться, что нынешняя администрация ни при чем, да только основным владельцем приватизированного АМО «ЗИЛ» является правительство Москвы. Являясь таковым де-факто и де-юре, мэрия активно распродает имущество автогиганта, напрочь забывая о бывших работниках с их жилищными проблемами.

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

Галина Михайлушкина в 1992 году поступила на АМО «ЗИЛ», тогда же получила комнату в одном из ведомственных общежитий в Бирюлево. В 1996 году ее в числе других соседей переселили в комнату на улице Днепропетровской, 27, корп. 1. На новом месте у людей забрали ордера на прошлое жилье, а на новое не выдали, чем, по сути, закабалили их. Завод как-то работал, и Галина попросту не ожидала тех бед, которые на нее обрушатся в будущем. Тут необходим небольшой экскурс в историю вопроса.

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Мечтавший сохранить за Москвой статус промышленного центра Юрий Лужков настоял на своем видении приватизации столичных активов. Получив в собственность завод имени И. А. Лихачева, рачительный хозяйственник перестроить его работу на новый лад так и не смог. Сопровождавшийся чередой коррупционных скандалов и корпоративных войн, процесс структурной перестройки и оздоровления предприятия привел к вмешательству президента Ельцина. Во исполнение президентского указа правительство Москвы продало в собственность АМО «ЗИЛ» часть социальных объектов.

По сути произошло следующее: при приватизации имущественного комплекса АМО «ЗИЛ» жилищный фонд не подлежал включению в перечень приватизируемых объектов недвижимости. Следуя букве закона, правительство Москвы должно было включить ведомственные общежития в муниципальный жилой фонд. Являясь же крупнейшим собственником автогиганта, мэрия имела право оставить управление социальными объектами в ведении администрации завода, что и было сделано.

В 1994 году Ельцин поддерживает «оздоровление», и во исполнение его указа правительство Москвы продает муниципальный жилой фонд АМО «ЗИЛ». То есть самому себе и еще одному крупному акционеру холдингу «Микродин». Сумма сделки не указывалась, но о цифрах можно судить, например, по тому, что блокирующий пакет акций завода обошелся «Микродину» в смешные $3,5 млн в тех ценах.

Бывшая территория завода им. Лихачева. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ничтожность и притворность этой сделки признавали не только юристы, но и суды вплоть до ВС. Вот что было указано в одном из решений Мосгорсуда: «В соответствии с абзацем 1 пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 года N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» переход государственных и муниципальных предприятий в иную форму собственности либо их ликвидация не влияют на жилищные права граждан, в том числе, и на право бесплатной приватизации жилья.

Указанными выше нормами, действующими с 23 декабря 1992 года, и подлежащими применению в системной взаимосвязи со статей 2 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», которая предусматривает право каждого гражданина, занимающего жилое помещение в государственном и муниципальном жилищном фонде на приватизацию указанных помещений, не допускалось включение объектов жилищного фонда, к которому относятся и общежития, в состав приватизируемого имущества государственных и муниципальных предприятий. Такие объекты подлежали передаче в муниципальную собственность.

Таким образом, при приватизации имущественного комплекса АМО ЗИЛ, жилищный фонд, в том числе дом, в котором проживает истец, не подлежал включению в перечень приватизируемых объектов недвижимости. Включение жилищного фонда в состав приватизируемого имущества государственного и муниципального предприятия не должно влиять на жилищные права граждан, вселившихся и проживавших в данных жилых помещениях до приватизации».

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Здание Московского городского суда Василий Иванов © ИА REGNUM

Превратившийся в контору по сдаче жилья внаём, бывший флагман отечественного машиностроения начинает наступление на права живущих в общежитиях работников. В конце девяностых и нулевых людей начинают все более ущемлять, произвольно повышают платежи, граждан, как крепостных, переселяют из одних помещений в другие, занимаются подселением. Отметим, что правовая система пока еще встает в имущественных спорах на сторону работников. Именно в это время были приняты решения о незаконности передачи общежитий в собственность АМО «ЗИЛ», о том, что люди имеют право на социальный наём и приватизацию занимаемых помещений.

На рубеже десятилетий предприятие останавливают, работники становятся бывшими, а не называемые акционеры АМО «ЗИЛ» создают управляющие компании, в нашем случае — ТСЖ «улица Днепропетровская, 27, корп.1». Не мудрствуя лукаво, ТСЖ взвинчивает платежи для бывших сотрудников, параллельно с этим активно сдает и продает помещения в доме всем желающим и начинает через суды либо выселять, либо переводить в худшие помещения жильцов.

Управдомы придумали, как превратить исправно оплачивающих коммунальные услуги граждан в вечных должников. Пользуясь двусмысленностью российского законодательства и нежеланием прокуроров и судей защищать законопослушных граждан, стали добавлять в платежки графу «койко-место» с произвольными суммами. Действительно, такое понятие в жилищном кодексе есть, но применимо оно не ко всем видам ведомственного жилого фонда. И уж тем более не применимо к муниципальным домам.

Счет за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вот и Галина, как ни бьётся, постоянно оказывается в должниках. Смиряясь с непомерно завышенной коммунальной платой, койко-место женщина оплачивать не намерена. Накапливаемая таким образом задолженность дает основания управляющим домом обратиться в суд с требованием о переселении Галины и ее сына в другую комнату. Женщина убеждена, что они мешают ТСЖ продать занимаемую ими квартиру. Из занимаемой 18-метровой комнаты их намерены подселить к другим людям в 11-метровую проходную.

В качестве давления на непокорных ТСЖ регулярно отключает людям электричество, раньше еще и заглушки на канализацию ставили. Галина с сыном вновь сидят без электричества. Выселяют в квартиру, где также без электричества бедует женщина с ребенком. Полиция на жалобы жителей дома давно не реагирует, мол, это ваши внутренние разборки с ТСЖ. Раз приехавший на вызов сотрудник жилищной инспекции Москвы, по словам Галины, просто убежал без оформления акта. В итоге в судебных разбирательствах судьи верят на слово представителям ТСЖ, заявляющим, что компания действует строго в рамках законодательства, и последовательно отказывают гражданам в удовлетворении законных прав. В настоящее время проигравшая во всех инстанциях вплоть до Верховного суда Галина Михайлушкина боится того, что судебные приставы без ее присутствия освободят занимаемую площадь, и, вернувшись с работы, она не сможет попасть в жилище.

Строящийся жилой комплекс на бывшей территории завода им. Лихачева Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Малой толики вырученных от реновации промзоны «ЗИЛ» средств хватило бы для решения проблем обездоленных бывших работников автогиганта. Скажут — ведь не администрация Собянина разоряла автогигант. Все верно, нынешнее руководство города лишь паразитирует на созданных трудом поколений ценностях, а заодно и ущемляет этих создателей. Собственник предприятия в лице правительства Москвы сам себе в лице акционеров АМО «ЗИЛ» продал дома, а теперь «дерет три шкуры с их обитателей».

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