Стокгольм, , 14:40 — REGNUM Несмотря на большое давление, с которым столкнулись администрации многих школ по всей Швеции из-за болезни педагогов и учащихся, общенациональные экзамены в этом году пройдут в штатном режиме и отменены не будут. Об этом стало известно 2 февраля после решения Агентства по вопросам школьного образования, передает телеканал SVT.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Практически все общенациональные экзамены проходят в апреле или мае. И у нас есть все основания полагать, что ситуация с коронавирусом к тому времени будет выглядеть уже иначе», — заявил в эфире SVT один из руководителей ведомства Андерс Буман.

Кроме того, Буман подчеркнул, что у директоров есть возможность, в соответствии с правилами, перенести время экзаменов, если произойдет «настоящая катастрофа».

«Если учителей не будет на месте или не придут ученики, то никто экзамены, конечно, сдавать не будет», — заверил чиновник.