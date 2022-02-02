Ярославль, , 14:38 — REGNUM Руководители пятикрупнейших городских организаций похоронной сферы в Ярославле отправили обращение к врио губернатора Михаилу Евраеву, в котором просят навести порядок в данной сфере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.

Кладбище в Ярославле

Представители старейших похоронных фирм Ярославля сообщили Михаилу Евраеву о проблемах в отрасли похоронного дела в регионе и в областном центре.

«К этому, зачастую, относится низкое качество оказываемых ритуальных услуг, торговля информацией об умерших сотрудниками полиции, скорой помощи, службы 112, отсутствие примерного у граждан представления о стоимости ритуальных услуг. Люди зачастую не знают, как себя вести и что делать в случае потери близкого человека», — говорится в обращении.

Как отмечают авторы письма, в Ярославле отсутствует региональный нормативный документ, чётко регулирующий вопросы погребения и похоронного дела, что создает широкое поле для злоупотреблений. По решению Ярославского УФАС МКУ «Служба городских кладбищ» обязали составить регламент выдачи разрешений на захоронение. Однако муниципальная структура оспорила данное решение в арбитражном суде.

«Отсутствие регулирования даже такого, казалось бы, незначительного вопроса порождает серьезные недопонимания между сторонами, не говоря уже о гражданах, которые вынуждены проделать не самый близкий путь за разрешением на захоронение, делая это иногда не один раз. Другой важнейшей причиной, для нашего обращения является деятельность множества организаций, недобросовестно оказывающих ритуальные услуги в Ярославле, что выражается в обмане граждан, некачественном оказании услуг и хамском поведении сотрудников», — говорят авторы письма.

В обращении к врио губернатора представители бизнеса отмечают, что тема регламента поставлена и на федеральном уровне. В национальном плане развития конкуренции обозначено, что в субъектах Российской Федерации к 2023 году должны быть созданы и размещены на порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ритуальных услуг.

«Мы готовы оказать помощь и участвовать в координации проведения работы органов государственной власти Ярославской области по созданию и размещению на портале государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, что предусматривает оказание услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции,… в срок до 1 сентября 2023 года», — сообщают авторы обращения.

Участники рынка так видят будущее своей сферы.

«Работающий на портале госуслуг сервис — «Потеря близкого человека», где наряду с получением свидетельства о смерти, гражданин, следующим этапом мог выбрать, в соответствующем реестре, кладбище с местом захоронения (подзахоронения), сразу оформив и получив разрешение на захоронение (подзахоронение), далее, следуя по предложенным гиперссылкам, ознакомившись со стоимостью оказываемых услуг, также гражданин мог выбрать из соответствующего реестра, организацию, оказывающую ритуальные услуги, — предлагают цифровизацию сферы авторы письма.

Михаилу Евраеву предлагают создать в Ярославской области специальный орган, занимающийся проблемами рынка ритуальных услуг и похоронного дела. Это может быть наблюдательный совет с участием органов госвласти, областных депутатов, полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, ФАС, представителей рынка ритуальных услуг.

«Созданный контролирующий орган, который бы вёл реестр деятельность реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, с предоставленной функцией контроля всей похоронной и ритуальной сферы, в том числе с правом пресечения деятельности организаций, не входящих в соответствующий реестр… По нашему мнению, на площадке попечительского совета целесообразно создать и рабочую группу для решения задач, указанных в данном обращении. В свою очередь, мы готовы оказывать всю необходимую помощь, в том числе информационную, практическую, а также участвовать в разработке нормативных документов. Уважаемый Михаил Яковлевич, надеемся, что на наше обращение последует одобрительный отзыв с Вашей стороны с принятием практических мер по сотрудничеству в реализации освещённых задач и наведения порядка в социально-значимой отрасли», — надеются авторы обращения.

Представители фирм выражают надежду на личную встречу с врио ярославского губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле подорожают похороны по гарантированному перечню