Кабул, , 14:39 — REGNUM Боевикам радикального афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретят посещать парки развлечений с оружием, об этом 2 февраля заявил официальный представитель движения, сообщает New York Post.

После бегства из Афганистана американских военных и их союзников многие боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали активно посещать парки развлечений в афганских городах.

«Моджахедам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Исламского Эмирата не разрешается входить в парки развлечений с оружием, военной формой и транспортными средствами», — заявил в Twitter главный представитель движения Забиулла Муджахид.

«(Они) обязаны соблюдать все правила и положения парков развлечений», — добавил он.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они находились у власти в прошлый раз, в период с 1996 и 2001 годами, заработали себе репутацию бескомпромиссных и часто жестоких сторонников своих строгих методов. Однако с тех пор, как они пришли к власти в августе 2021 года, они попытались представить своим собратьям-афганцам и всему миру более умеренный образ на фоне того, как временное правительство пытается предотвратить надвигающийся гуманитарный кризис.