Кабул, 2 февраля 2022, 14:39 — REGNUM Боевикам радикального афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретят посещать парки развлечений с оружием, об этом 2 февраля заявил официальный представитель движения, сообщает New York Post.
После бегства из Афганистана американских военных и их союзников многие боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали активно посещать парки развлечений в афганских городах.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они находились у власти в прошлый раз, в период с 1996 и 2001 годами, заработали себе репутацию бескомпромиссных и часто жестоких сторонников своих строгих методов. Однако с тех пор, как они пришли к власти в августе 2021 года, они попытались представить своим собратьям-афганцам и всему миру более умеренный образ на фоне того, как временное правительство пытается предотвратить надвигающийся гуманитарный кризис.