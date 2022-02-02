Москва, , 14:52 — REGNUM В России следует ввести мораторий на разведение домашних животных — собак и кошек. Об этом 2 февраля заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам зоозащитника, таким образом удастся предотвратить рост численности бездомных животных.

«Мы не можем говорить о сокращении численности бездомных животных, не говоря о сокращении вообще перепроизводства животных. Хорошо бы ввести мораторий на разведение. Это моя голубая мечта — мораторий на разведение хотя бы на несколько лет», — сказала Дмитриева.

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