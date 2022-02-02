Москва, 2 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Режиссёр Константин Богомолов высказался относительно клипа на песню «Шмарофон» проекта «Зоя» музыканта Сергея Шнурова. Богомолов опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 2 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Константин Богомолов

https://www.instagram.com/tv/CZeC1pzKzbz/

Режиссёр заступился за свою супругу, журналистку Ксению Собчак, и сравнил Шнурова с Шариковым, героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». «…став человеком испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике Группировки. Но то ли законы биологии неотменимы, то ли гипофиз был внезапно удалён, однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации», — пишет Богомолов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте песни «Шмарофон» Шнуров вспомнил несколько эпизодов из биографии Ксении Собчак. В треке он затронул тему недавней автомобильной аварии, в которую она попала, направляясь в аэропорт, а также отметил, что сын Собчак и Максима Виторгана якобы похож на её бывшего возлюбленного, политика Сергея Капкова.