Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Ростовской области на лечении находятся более тысячи медиков, заразившиеся коронавирусом. Заменили болеющих сотрудников больниц и поликлиник студенты Росовского государственного медицинского университета и колледжей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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«320 ординаторов трудоустроились участковыми врачами-терапевтами и педиатрами, 443 студента медколледжей пришли на работу в службу скорой помощи и в качестве среднего медперсонала в медучреждения. Более тысячи студентов младших курсов медуниверситета стали волонтерами и операторами горячих линий», — уточнил глава ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 222 688 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 186 934 человека. Жертвами COVID-19 стали более 10 тыс. пациентов.