Уфа, , 14:36 — REGNUM Самодельное оружие, порох и патроны изъяли в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Патроны ru.torange.biz

Сообщается, что во время обыска в гараже у жительницы г. Учалы был найден тайник с двумя самодельными карабинами калибром 7,62, порядка 250 патронов разного калибра самодельного и промышленного изготовления, а также порядка четырех кг пороха.

По версии сотрудников правоохранительных органов, это оружие и боеприпасы принадлежали 50-летнему местному жителю, осужденному за подобное преступление в октябре 2021 года. Сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Сотрудники полиции считают, что подозреваемый хранил нелегальный арсенал в гараже своей знакомой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения пороха, оружия и боеприпасов. Расследование дела продолжается.