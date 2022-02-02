Кишинёв, , 14:33 — REGNUM Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну призвал транспортные компании не поддерживать забастовку, анонсированную Ассоциацией работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA). Своё заявление глава ведомства сделал 2 февраля в соцсети Facebook.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Маленькая группа перевозчиков начала шантажировать целую страну, что остановит движение транспорта… Цель ясна: «…пусть пассажиры негодуют», — написал Спыну.

Он заявил, что на следующей неделе у него запланирована встреча с транспортниками, на которой будут обсуждать тарифы на перевозку пассажиров. После этого будет принято решение о том, нужно ли повышать стоимость проезда.

Спыну также призвал перевозчиков обновить автобусный парк, повысить уровень обслуживания и содержать транспорт в исправном состоянии.

Стоит отметить, что в APOTA ранее объявили о проведении трёхдневной забастовки на территории Молдавии. Акция продлится с 7 по 9 февраля.

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