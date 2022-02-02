Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Цены на продукты питания в Швеции, скорее всего, вырастут в ближайшие месяцы. Причина заключается в увеличении затрат на электроэнергию и более высоких ценах на сырье. Об этом 2 февраля сообщил телеканал Nine News.

Цены Rotfront.su

Так, в 2021 году цены на продовольствие в Швеции выросли на 0,5% по сравнению с 2020 годом, то есть не очень сильно. Однако цены на электроэнергию, которые устремились ввысь зимой 2021—2022 годов способны разогнать продовольственную инфляцию, предсказывают экономисты.

Первые признаки начали проявляться аккурат в конце прошлого года, когда в течение декабря 2021 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Производители продуктов питания в Швеции считают, что цены на будут продолжать расти и дальше.

Отмечается, что на рост цен в Швеции также оказывает влияние и геополитическая напряженность.