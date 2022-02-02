Киев, , 14:32 — REGNUM Украина не предоставит Донбассу особый статус и право вето на общегосударственные решения. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польской газете «Речь Посполита».

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба.

По его словам, власти Украины проводят глубокую реформу по децентрализации и готовы работать над реализацией минских соглашений.

«Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте», — добавил он.

Кулеба заключил, что в первую очередь все должны сосредоточиться на безопасности.

Напомним, процесс урегулирования в Донбассе зашёл в тупик из-за отказа Украины выполнять минские соглашения. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР и от закрепления в конституции особого статуса региона.

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