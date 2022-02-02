Саранск, , 14:32 — REGNUM В январе по фактам мошенничества и краж с банковских счетов в полицию Мордовии обратились 99 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Общий ущерб потерпевших составил 16,625 млн рублей за указанный период.

За компьютером Os.zp.ua

Основная часть средств из этой суммы была утрачены после звонков мнимых сотрудников службы безопасности банков и якобы правоохранителей. Более 10 млн рублей ушло на неизвестные счета в попытке защититься от оформления кредита.

Около 1 млн рублей похищено при купле или продаже товаров на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях. Ещё 2 млн рублей пропали у пытающихся заработать посредством электронных торгов.

В МВД подчеркнули, что за аналогичный месяц прошлого года от действий мошенников пострадали около 70 жителей республики, совокупный ущерб составил 7,5 млн рублей. Всего по итогам 2021 года жертвами мошенников стали около 1,1 тыс. жителей республики, которые потеряли в совокупности около 159 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России появился новый способ мошенничества. Злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход», сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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