Стокгольм, , 14:34 — REGNUM По данным Радиотехнических войск вооруженных сил Швеции (FRA), атаки на цепочки поставок в стране становятся все более распространенными. Это происходит несмотря на то, что шесть месяцев назад сеть продовольственных супермаркетов Coop закрыла почти 800 магазинов из-за утечки данных в кассовых системах. Об этом 2 февраля сообщил телеканал SVT Nyheter.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пишут журналисты, «один из самых секретных органов безопасности Швеции в очередной раз предупредил о недостатках в кибербезопасности Швеции».

В январе 2017 года в FRA заявляли, что они фиксируют около 10 000 «активностей» в месяц против Швеции со стороны злоумышленников, действующих от лица иностранных правительств. Два года спустя в FRA отметили, что эта цифра стала «значительно выше».

«Мы видим, что атаки на цепочки поставок становятся все более распространенными. Это довольно продвинутая форма атак, которую, среди прочего, используют акторы, действующие от лица правительств», — заявил пресс-секретарь FRA Ула Биллгер.