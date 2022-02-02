Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге на 2 февраля находится 116 530 человек, за сутки количество лечащихся на дому возросло на 9130 человек, сообщили 2 февраля в городском оперативном штабе. В ковидных стационарах Петербурга находятся на лечении 7673 человек с COVID-19 и пневмониями, это на 177 человек больше, чем сутками ранее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

За последние сутки, по данным городских властей, в Петербурге в стационары доставили 731 пациента с диагнозом COVID-19 (+193 за сутки). Выписан по выздоровлению за сутки 691 человек (-3622). В реанимационных палатах находятся 599 человек (+6), к аппаратам ИВЛ подключены 319 пациентов (+10).

В Петербурге развернуты 9199 коронавирусных коек (+95 за сутки) в 18 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 30,84% от норматива Минздрава.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,05 ед. и сейчас составляет 1,30 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 1 февраля в Петербурге выявили 19 234 новых случаев коронавируса, скончались 63 человека, выздоровели 4315 человек.