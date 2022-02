2 февраля 2022 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 19:47 — REGNUM Популярная игровая франшиза «Покемоны» (Pokemon) пугающе консервативна. Геймплей основных проектов серии глобально не менялся ещё с 1996 года, но при этом стабильно раз в два года (а иногда и чаще) мы получаем по новой игре про этих очаровательных волшебных существ. В центре сюжета всегда оказывается ребёнок, мечтающий стать лучшим тренером покемонов в городе и планирующий «собрать их всех», попутно отмечая каждого пойманного питомца в своём покедексе — переносной энциклопедии о покемонах всех видов и размеров.

Pokemon Legends: Arceus Скриншот из игры Pokemon Legends: Arceus

Pokemon Legends: Arceus, выпущенная на Nintendo Switch 28 января 2022 года, должна была разорвать порочный круг и наконец-то привнести во франшизу нечто новое. Красочные трейлеры обещали масштабный открытый мир, динамичные сражения с видом от третьего лица и долгие часы исследования окружающей среды — как пешком, так и верхом на специальных ездовых покемонах. На выходе же игра действительно позволила популярной серии сделать несколько шагов вперёд. Вот только не великанских, как хотелось бы преданным фанатам, а совсем крошечных.

Ещё одна история про «попаданцев»

По заветам прошлых частей, главный герой Legends: Arceus — обычный ребёнок, мечтающий посвятить свою жизни ловле и изучению покемонов. Правда, вместо классической завязки с выбором стартового питомца у профессора и дальнейшим восхождением на олимп лучшего тренера игра сходу предлагает неожиданный твист. Нашего протагониста засасывает в таинственный портал, он совершает путешествие сквозь пространство и время и буквально сваливается с небес на землю в регионе Хисуи — древней вариации региона Синно (место действия игр Pokemon Diamond, Pearl и Platinum). Люди здесь расхаживают в старомодных кимоно и, кажется, почти ничего не знают о покемонах.

Главного героя берут под стражу и тут же выставляют ему суровый ультиматум: либо он проходит испытание и присоединяется к местной исследовательской команде, либо отправляется за стены города и встречает смерть от голода или когтей агрессивных покемонов. Недолго думая, протагонист выбирает первый вариант, успешно (а разве могло быть иначе?) справляется с испытанием и становится главной надеждой региона Хисуи в непростом деле исследования и понимания диких покемонов. Ему тут же выдают допотопный аналог покедекса и ставят первую глобальную задачу — изучи всех существ, обитающих в местных землях, и подробно опиши их.

Учёный или браконьер?

Собственно, именно этим и предстоит заниматься на протяжение всех двадцати часов прохождения Legends: Arceus. Герой запасается необходимыми предметами (большую часть из них теперь можно самостоятельно создавать на верстаке), отправляется за пределы города и путешествует, попутно изучая всех встреченных покемонов. Для получения новых сведений нужно либо незаметно подкрадываться к ним и ловить в покебол, либо выходить лицом к лицу и навязывать бой. Какой бы способ ни был выбран, протагонист всё равно получит информацию о покемоне, а заодно и ценные очки опыта.

Сражения, к слову, в игре остались пошаговыми — точно такими же, как и во всех предыдущих частях. Правда, теперь в момент боя главный герой и его покемон не переносятся на отдельную арену, а обмениваются ударами с неприятелем прямо в дикой природе. А пока питомцы плюются друг в друга огненными шарами или швыряются молниями, персонаж игрока может свободно перемещаться вокруг них и осматривать поле боя с разных перспектив. На саму суть сражений и их тактическую глубину это нововведение никак не влияет, но позволяет сделать несколько красивых скриншотов и почувствовать себя частью общей боевой динамики.

Симулятор походника

Пожалуй, самой сильной стороной Legends: Arceus можно назвать окружающий героев мир и то непередаваемое чувство приключения, которое дарит его исследование. Главный герой может свободно бежать на все четыре стороны и заниматься тем, что ему интересно. Если в прошлых частях франшизы игрока обязывали то и дело участвовать в скучных боях с другими тренерами или случайно встреченными покемонами, то здесь это дело исключительно добровольное. А если на пути протагониста и встретится особенно большой и агрессивный противник, то от него всегда можно убежать и моментально переключиться на какое-то другое занятие.

При этом в Legends: Arceus нет открытого мира в привычном его понимании. Вся игра состоит из нескольких просторных локаций, никак не связанных друг с другом прямыми переходами. На выходе из деревни игрок выбирает ту область, которую хочет изучить, и сразу же перемещается к ней. И если по трейлерам игра отдавала атмосферой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то на практике она куда сильнее похожа на недавнюю Monster Hunter: Rise. Те же закрытые, но достаточно большие локации. Тот же крафт предметов прямо «в поле». То же изучение диких существ, свободно разгуливающих по живописным полям.

Ещё один балл к финальной оценке игры добавит появление ездовых покемонов — именно возможность прокатиться по локации верхом на олене, рыбе или птице придаёт изучению местного мира той новизны, от отсутствия которой франшиза Pokemon страдает долгие годы. Это нововведение и выглядит, и ощущается так органично, словно его должны были ввести в основные проекты серии ещё десять лет назад. При этом переходы от стремительного падения к резкому взлёту или седланию личной ездовой рыбы сделаны настолько плавно, что большинство современных игр с открытым миром может лишь позавидовать.

И это вышло в 2022 году?

Однако разработчики явно поленились прорабатывать техническую сторону придуманного ими открытого мира. Если простирающиеся вдаль зелёные поля, по которым резво скачут дикие покемоны, на бумаге кажутся чем-то красочным и живописным, то на деле это просто неровные скопления пикселей, плохо складывающихся в общую картину. В Сети уже успели наплодить мемов на тему того, насколько устарела графическая составляющая Legends: Arceus. И, к большому сожалению, с этими мемами можно только соглашаться.

Конечно, несерьёзный «анимешный» дизайн окружения сглаживает многие шероховатости, но не спасает от принятия очевидного — игра выглядит плохо и не использует мощностей Nintendo Switch даже на 50%. Особенно в сравнении со всё той же Monster Hunter: Rise, которая даже на гибридной консоли радовала сочной и детализированной картинкой.

Помимо этого, в Legends: Arceus снова нет вообще никакой озвучки. Персонажи много говорят, но ни одна из реплик не озвучена, из-за чего игроку приходится подолгу смотреть на то, как герои молча открывают рты, а на фоне играет до зевоты унылая и монотонная мелодия. Добавьте к этому отсутствие русского текста и получите уж слишком недружелюбный и ленивый проект для такого внушительного бренда, как Pokemon.

Хватит топтаться на месте

Pokemon Legends: Arceus — это всё ещё «Покемоны». С пошаговыми боями, сотней очаровательных существ и настолько простым сюжетом, насколько вообще можно придумать. Разработчики честно попытались сдвинуть франшизу с мёртвой точки, и некоторые их идеи вполне удачно выстрелили. Так, после Legends: Arceus и его открытых локаций я точно не захочу возвращаться к предыдущим играм серии без всей этой увлекательной исследовательской возни и наличия ездовых покемонов.

Однако приятные нововведения оказались похоронены под грузом технических проблем, лени разработчиков и рудиментов, оставшихся со времён самых первых игр Pokemon. Для проекта, который позиционировался как «новое слово в серии», Legends: Arceus очень не хватает смелых решений и неожиданных «фишек», которые будут цеплять с первых же минут прохождения. Поэтому посоветовать новых «Покемонов» можно только либо большим фанатам франшизы, либо тем, кто вообще с ней не знаком. А если вы проходили предыдущие итерации, вроде Sword & Shield, то можете с чистой совестью идти мимо.

