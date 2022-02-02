Сеул, , 14:29 — REGNUM Южная Корея заняла пятое место среди 47 стран мира по темпам падения фондового рынка в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, сообщает Chosun Ilbo.

Фондовый рынок

По состоянию на 26 января, рыночная капитализация фондового рынка Южной Кореи упала на 10,8%, что является пятым показателем после России (16,1%), Швеции (15,5%), Дании (13,8%) и Нидерландов (13%).

Между тем капитализация фондового рынка Великобритании упала на 2%, Японии — на 5%, Китая — на 6,1%, Германии — на 7,1%, США — на 10,1%.

По сравнению с 31 декабря 2021 года общая рыночная стоимость мировых фондовых рынков упала на 6,9% до $113,15 трлн.

«Причина, по которой южнокорейские акции упали сильнее, заключается в том, что здешние инвесторы опасаются сокращения ликвидности, связанной с ФРС США, которая нацелилась на повышение ставки и ликвидацию поддержки пандемии раньше, чем ожидалось», — сказал представитель отдела исследований NH Investment & Securities.