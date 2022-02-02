Талукан, Афганистан, , 14:28 — REGNUM Муниципалитет Талукана, административного центра афганской провинции Тахар, недавно приступил к реализации нового проекта, который вызвал жалобы со стороны уличных торговцев. Источники сообщили газете «8 Собх», что по плану муниципалитета Талукана мобильные лотки будут перенесены на тротуары города в виде стационарных киосков.

Уличная торговля в афганском Тахаре 8am.af

Согласно источникам, стоимость строительства этих киосков составляет 24 000 афгани, а ежемесячная арендная плата установлена в размере 4000 афгани.

Ряд торговцев Талукана говорят, что это им не по средствам, и они не могут себе этого позволить. По их словам, мэр Талукана пытается навязать это решение продавцам.

Продавцы отмечают, что их основной капитал составляет менее 5000 афгани, и они не в состоянии выполнить требование муниципалитета.

Представитель муниципалитета Талукана и директор департамента информации и культуры провинции Тахар не ответили на неоднократные звонки издания.