Кисловодск, Ставропольский край, , 14:28 — REGNUM Власти города-курорта Кисловодска намерены повести решительную войну с самостроями. Среди объектов незаконного строительства гаражи, торговые павильоны, другие некапитальные строения, которые портят вид курортного города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Гараж Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С начала 2022 года уже были рассмотрены заявки на снос 16 таких объектов. Всего на рассмотрении специальной комиссии находятся около сотни самостроев.

«В январе 2022 года члены комиссии рассмотрели 16 объектов, снос которых будет осуществляться с февраля 2022 года. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии находится 100 объектов: павильоны, гаражи и другие строения», — сообщили в администрации Кисловодска.

По словам мэра города Евгения Моисеева, собственникам самовольно построенных объектов предлагается самостоятельно демонтировать их, не дожидаясь, когда это будет сделано принудительно по решению суда.