Москва, 2 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В России остро стоит проблема бездомных животных. Об этом 2 февраля заявил президент Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимир Уражевский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пес Мухтар. Ялта

«Это трагедия и большая беда России. Сегодня мы вернулись в девяностые годы. Только тогда мы не могли выходить на улицу, потому что были бандиты и криминал», — сказал общественник, комментируя нападения бездомных собак на людей.

Кинолог также отметил проблему жестокого обращения человека с животными и обратил внимание на то, что этот вопрос не решается должным образом. При этом он заявил о высокой угрозе нападения бездомных собак на людей в целом ряде регионов.

«Во многих регионах каждый день мы получаем информацию, что люди уже не могут выйти на улицу, либо выходят уже с ружьем или палками, чтобы провести ребёнка в школу. Это страшно и такого не должно быть. Тот, кто приручил животное, должен быть ответственен», — заявил Уражевский.