Москва, 2 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Украине не позволят ни выполнить Минские соглашения, ни выйти из них. Об этом 2 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Вопрос о том, выполнять или не выполнять Минские соглашения, находится вне компетенции украинской власти», — заявил эксперт.

Выполнение Минских соглашений не входит в планы осуществляющих внешнее управление Украиной сил, считает политолог, т.к. это обнулит результаты «революции» 2014 года и смену элит. Но и отказ от данных соглашений также в планы этих геополитических сил не входит: сохранение формата позволяет постоянно выдвигать обвинения в адрес РФ.

«На голубом глазу» они обвиняют в невыполнении Минских соглашений Россию, и такой прием прекрасно работает все последние годы. Зачем отказываться от инструмента давления на Россию? Поэтому выйти из Минских соглашений Киеву не позволят, как не позволят и их выполнить», — заключил Шишкин.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о невозможности выполнения Минских соглашений.