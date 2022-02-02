Улан-Удэ, 2 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Пункты забора контрольных анализов на COVID-19 открыты в школьных спортзалах в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это необходимо для ускорения процесса тестирования.

Сергій Дмитерчук В школьном спортзале

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Так, пункты открыты в школах №2, 19, 25, 49, 52 и лицее №27. В школах №26 и 64 в настоящее время идут подготовительные работы. Здесь будут брать контрольные мазки для выздоравливающих после семи дней с начала заболевания.

По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, площадей медицинских организаций в густонаселённых районах города оказалось недостаточно для разделения потоков посетителей.

«И сегодня есть необходимость в гибком и оперативном режиме разворачивать дополнительные площади, чтобы ускорить получение пациентами необходимой помощи», — добавила она, отметив, что они мобилизуют все силы на борьбу с коронавирусом.