Москва, 2 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин не намерен встречаться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 2 февраля журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Мне неизвестно об этом, в планах нет», — сказал Песков.

Он сообщил, что в течение дня Путину доложат о просьбе журналистов вмешаться в ситуацию с угрозами Кадырова в адрес ряда СМИ. В Кремле обратили внимание на это обращение, отметил Песков.

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